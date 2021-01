"¿Alaba? Nadie es capaz de rechazar al Madrid"

Dimitar Berbatov, histórico de Tottenham o Manchester United y embajador de Betfair, habló sobre dos temas de actualidad en el Real Madrid: el fichaje de David Alaba y la salida de Luka Jovic. Esta última, ya confirmada oficialmente.

"Si realmente lo quieren, creo que lo firmarán. Nadie es capaz de rechazar al Real Madrid", dijo claramente sobre el austriaco. Tras rechazar renovar con el Bayern, acabará contrato en verano y los blancos negocian su llegada.

"No me sorprendería en absoluto que la operación se cerrara con éxito porque es un pedazo de defensa. Es verdad que debe tener en cuenta qué pasará con Sergio Ramos, porque si se queda, el español es el número uno en Madrid. Alaba necesita saber si jugará con regularidad", continuó.

Respecto a lo que Alaba deja en el Bayern, Berbatov cree que los bávaros no tendrán problemas sin él: "No hay jugador más grande que su propio club y en el caso del Bayern de Múnich no es una excepción, al contrario. El Bayern tiene calidad suficiente como para dejar salir a Alaba sin problema, porque saben que, con su dominio de la Bundesliga, pueden permitirse el lujo de fichar un recambio sin problemas. Sobrevivirán sin Alaba".

En cuanto a la cesión de Jovic al Eintracht, la aprueba: "Me parece que Jovic hace bien. Luka podía decir que sí, que es un jugador a la altura del Real Madrid, pero de nada te vale si es para estar toda la vida en el banquillo. Eso no te beneficia, especialmente si eres joven".

"Yo no me imagino a Zidane revolucionándolo todo para que juegue Jovic, especialmente porque allí Benzema es el número uno. Benzema lo va a jugar todo porque lleva mucho tiempo allí, hace muchos goles y es una leyenda. Su jugador referencia. Por eso es mejor que Jovic se marche en lugar de no hacer nada, como le pasaba ahora",

Además, Berbatov entiende que la elección de Jovic ha sido la ideal: "Frankfurt es una gran elección porque ya conoce aquella ciudad, cómo se juega y la Bundesliga es una gran competición. De ahora en adelante pueden pasar dos cosas si lo hace bien: que el Real Madrid quiera repescarlo y que otros clubes se interesen en él. Lo importante es que, pase lo que pase, se divierta de nuevo con el fútbol y se sienta parte del equipo".