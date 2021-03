Alaba rechaza al PSG: prefiere al Madrid o al Barça

Alaba no quiere irse al PSG. 'Sky Sport' y 'RMC Sport' indican que el todavía jugador del Bayern de Múnich, que ya anunció que dejará el equipo a final de temporada, prefiere al Real Madrid o al Barcelona. Su "no" a la Ligue 1 podría ser la evidencia de que lo económico no es su prioridad.

Esto último obedece a que varias informaciones apuntaban que la entidad parisina tenía entre manos una propuesta de 23 millones de euros de salario al año para él. De ser cierto, podría haberse convertido en uno de los más pagados de la plantilla gala, muy cerca de Mbappé (25 millones al año, según 'L'Équipe') y Neymar (más de 35 millones al año, también según 'L'Équipe').

Pero, al haberse negado a ponerse a las órdenes de Mauricio Pochettino, parece haber dejado claro que sus prioridades a la hora de elegir nuevo proyecto son otras. Y están en la Liga Española, donde quedan unos meses de 'Clásico' en los despachos -con el Manchester City y el Chelsea bien atentos- por el austriaco.

El Real Madrid parte con ventaja. Los 'merengues' decidieron no hacer incorporaciones en los últimos mercados de fichajes, en parte para paliar los efectos de la crisis económica del coronavirus, y el Barcelona afronta un plan para mejorar su salud monetaria que encabezará el nuevo presidente, Joan Laporta. Ello comportará menos margen para pujar por Alaba -salvo sorpresa-.