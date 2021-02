Alaba revela que se va del Bayern... pero mantiene el enigma de su destino

David Alaba confirmó este martes algo que ya no era ningún secreto, pero que aún no había salido de su boca. El austriaco se irá del Bayern de Múnich a final de esta temporada una vez acabe su contrato. ¿Dónde? Asegura que aún no tiene nada decidido.

"He tomado la decisión de hacer algo nuevo después de esta temporada y abandonar el club. La decisión no ha sido sencilla para mí, llevo mucho aquí y le debo mucho al Bayern. He vivido un tiempo intenso e increíblemente bonito aquí", expresó el central en una extensa rueda de prensa.

"Aún no he decidido dónde iré, eso lo sabremos pronto. Me he tomado mi tiempo porque después de 13 años, marcharme no es fácil, y ahora quiero buscar nuevos retos, pero eso también llevará su tiempo. Creo que aún tengo quizá cuatro, cinco, seis o siete años para seguir jugando al fútbol", continuó.

Curiosamente, en Alemania no se le preguntó a Alaba por el Real Madrid, sino por los rumores que le vinculan al Barcelona: "Creo que no es ningún secreto que mis agentes están en contacto con clubes. Solo quiero concentrarme al 100% en mi trabajo aquí, no puedo decir más".

En cuanto a los motivos para su marcha, el capitán del Bayern desmintió que tenga que ver con su posición en el campo o mala relación con alguien: "Me siento bien donde sea, he jugado hasta en el centro del campo, pero mi puesto es el de central y eso no ha tenido nada que ver con mi decisión. Tengo muy buena relación con los responsables y les estoy agradecido".

Se habló mucho de los desencuentros con Salihamidzic por sus pretensiones económicas, aunque Alaba dibujó muy distintas las conversaciones: "Yo tomé mi decisión hace unas cuantas semanas. Tuve conversaciones con los responsables que fueron muy positivas. Todos querían que siguiera mi camino aquí, pero después de pensármelo con tiempo informé de que me quería marchar".

Además, negó que lo económico fuera determinante para su salida: "El dinero no ha sido un motivo. Las conversaciones con el Bayern han sido siempre muy positivas. Se han malinterpretado muchas cosas desde fuera y yo no podía decir nada porque teníamos muchos partidos. Llevábamos tiempo planeando este día, ha sido una fase muy difícil en términos de comunicación. Mis agentes están hablando con todo el mundo, me informarán y entonces tomaré la decisión de dónde me voy. No me he puesto una fecha límite".

"Quiero decir adiós de la manera más exitosa posible, así que voy a darlo todo en estas últimas semanas", agregó Alaba, que también habló de sus sucesores, empezando por Lucas Hernández: "Es un gran jugador y es muy, muy importante para nosotros. Puede jugar en distintas posiciones y tiene mucho potencial".

Y sobre Dayot Upamecano: "No es ningún secreto que tiene mucho talento. Es robusto, fuerte en sus entradas y tiene muchas cualidades en partidos abiertos. Ha mejorado todos los años y tiene mucho potencial".

Por último, pregunta con cierta sorna. Le sacó alguna sonrisa al austriaco. ¿Qué tal habla español?: "Mi español no es muy bueno, pero es suficiente porque juego con Lucas Hernández y su alemán no es gran cosa, así que a veces se nos hace más fácil hablar en español".