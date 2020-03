Alario dejó la puerta abierta a un retorno a River

Lucas Alario cumple este curso su tercera temporada en el Bayer Leverkusen, pero el atacante sigue teniendo miy presente a su antiguo club: River Plate.

En los últimos días su snombre ha aparecido ligado al de Boca Juniors, pero el argentinoa ha querido dejar claro que no jugaría nunca en el 'Xeneize'.

"Siempre me preguntan sobre si jugaría en Boca. No me molesta porque la respuesta va a ser siempre la misma: que no", expresó Alario en 'Olé'.

El argentino también valoró la posibilidad de un posible regreso al Monumental. "Trato de disfrutar del día a día. No suelo pen sar en qué va a pasar en unos años, pero es obvio que me gustaría volver", comentó.

Por último, Alario hizo un llamamiento por la crisis sanitaria global desatada por el coronavirus. "Espero que la enfermedad no llegue a Argentina de la forma que lo hizo a muchos lugares de Europa. No debemos subestimar la situación", sentenció.