Alarma en el Betis: Fekir es duda para el gran derbi

Hay una fecha marcada en rojo en el calendario del Betis y que se acerca cada día más. Esa es la del gran derbi frente al Sevilla del 14 de marzo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Pellegrini necesitará de todas sus armas, aunque ya hay una para la que tiene dudas. El técnico explicó en rueda de prensa que Fekir se perderá los próximos dos partidos.

El atacante tuvo que irse lesionado del choque con el Getafe y deberá pasar las pruebas médicas pertienentes para ver el alcance de las molestias.

Así pues, Fekir es, a día de hoy, una posible baja sensible para el Betis en el derbi "Me parece una lesión muscular, no muy grave. La salida de Fekir se notó en el volumen ofensivo del equipo", dijo Pellegrini.