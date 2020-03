Alarma Kane: el delantero abrió la puerta a irse

Harry Kane es el mayor activo del Tottenham de Mourinho. Por eso, el aficionado tiembla cuando lee noticias de que algún grande anda tras su pista. Sin embargo, son unas palabras del propio delantero las que podrían hacer temblar todos los cimientos.

Entrevistado por Instagram para 'Sky Sports', con el ex futbolista Jamie Redknapp como interlocutor, el internacional inglés abrió la puerta a salir del club: "A menudo me lo preguntan. No puedo decir sí o no. Amo a los 'spurs' y siempre los amaré. Pero si siento que no estamos progresando como equipo o que no vamos en la dirección correcta, no soy alguien que se quedaría solo por diversión".

Sin duda, una declaración de intenciones en plena crisis por el coronavirus. Pero es que Harry Kane tiene hambre de gloria. "Soy ambicioso, quiero convertirme en un jugador 'top", remarcó.

Estas declaraciones llegan cuando el Real Madrid es vinculado más que nunca al delantero, al que podría buscar de cara a la próxima temporada. Ahora mismo es difícil imaginar el futuro de cualquier futbolista, pero sí parece claro que se puede acabar el brillante ciclo de Kane en Londres.

Además, el goleador inglés reconoció la frustración por no haber ganado títulos. "Desde hace un par de años tenemos un equipo fantástico, pero por una razón u otra no hemos podido ganar títulos. Y eso es algo difícil de aceptar como jugador, quiero ganar en todo lo que hago, pero cuando nos acercamos y no lo logras es difícil de aceptar. Quiero ganar trofeos con el equipo más pronto que tarde", compartió.

Sobre Mourinho, pidió tiempo y la oportunidad de empezar desde cero: "El año que viene será su primera oportunidad real de tener una pretemporada con el equipo e integrar sus valores. Es un tipo honesto, te dice si estás haciendo las cosas bien o no, si le gustas o no. He construido una buena relación con él, para mí es genial trabajar con él".