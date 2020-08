Alavés, Betis y Getafe mantienen a Djiku en la recámara

Formado en las categorías inferiores del Bastia, Alexander Djiku cuajó una gran temporada 2019-20 defendiendo la camiseta del Strasbourg, con un total de 33 encuentros disputados.

Su buen hacer le llevó a ser relacionado con numerosos equipos de Primera División y, según informa el diario 'Marca', el interés de algunos de estos equipos aún persiste.

El medio citado anteriormente dice que Deportivo Alavés, Real Betis y Getafe mantienen la opción del francés en la recámara, por lo que su futuro podría estar en el fútbol español.

No obstante, informa 'RMC Sport', el Strasbourg no contempla ceder al defensa central, ya sea con opción de compra o no. El conjunto francés solo aceptará un traspaso, y no por cualquier cantidad.