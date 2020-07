Albelda aplaudió el gran curso de su Atzeneta

Lo que ha conseguido Albelda con el Atzeneta es histórico. El técnico ha llevado a Segunda B a un pueblo de 1.162 habitantes.

"Aunque llegues en un buen momento, cuando te enfrentas a un rival como el Alcoyano que venía de hacer una grandísima temporada tienes que hacerlo perfecto para ganarles", indicó David Albelda que también ha logrado su primer éxito como entrenador.

El técnico del Atzeneta, que renovó su contrato con el equipo valenciano en el pasado mes de mayo antes de disputar el 'play off', puntualizó que afrontaron el partido contra el Alcoyano sabiendo que no tenían "nada que perder". "Pensar en el ascenso no lo soñaba nadie", enfatizó.

Por su parte, el presidente José Pérez dijo que aún no se lo cree. "Es increíble. No hay palabras para describir lo que hemos vivido. El equipo ha respondido muy bien a la desventaja de que a nuestros rivales les valía el empate y a nosotros no", destacó.

José Pérez recordó también que el Atzeneta fue "el mejor equipo en los últimos 18 partidos" que disputaron en el campeonato regular. "Luego hicimos un 'play off' espectacular contra dos grandes equipos como el Alzira y el Alcoyano", concluyó.