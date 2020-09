Alberto Moreno y su rodilla, la gran preocupación del Villarreal

La pretemporada no ha empezado de la manera más deseada para un Villarreal cuyo proyecto, con Unai Emery a los mandos, es uno de los más ilusionantes esta campaña en el fútbol español.

Y es que si se dejan a un lado los fichajes, la gran noticia en el conjunto de Castellón durante estos primeros días de preparación es la rodilla de Aberto Moreno.

El futbolista, tal y como recuerda 'AS', sufrió un fuerte golpe durante el duelo frente al Tenerife que le obligó a abandonar el terreno de juego. En un principio no parecía grave, pero con el tiempo parece ser que su articulación no anda del todo bien.

Por ello, el jugador pasará una revisión médica completa con el especialista Ramón Cugat para detectar si sufre una lesión grave, que podría tenerle fuera de los terrenos de juego durante varios meses.

Un hecho que supondría todo un inconveniente para Unai Emery y un mazazo serio para el propio Alberto Moreno, que ya el pasado curso sufrió de los lindo por los constantes problemas musculares que tuvo.