Alcácer pidió perdón tras su gol: "El Valencia me lo dio todo"

Paco Alcácer se crió como futbolista en el Valencia. Ahí comenzó su carrera y fue la piedra angular de su éxito, de su paso por el Barcelona, su conquista de Alemania y su triunfal regreso a España. De ahí que no celebrara su gol en la victoria del Villarreal en casa. Él mismo lo explicó.

"No lo celebré porque el Valencia me lo dio todo y no tenía nada que celebrar. Le deseo lo mejor en lo que les queda y espero que les vaya muy bien. Gerard me dejó el balón perfecto. Pero, además del gol, me quedo con las sensaciones que transmite el equipo", afirmó sobre la jugada y su reacción.

En su análisis del rival, dijo: "El Valencia no pasa por un buen momento y eso se ve. Para nosotros, cada partido es una final y tenemos un calendario complicado. Pero, si jugamos como lo estamos haciendo, podemos competir con cualquiera y estar en Europa, que es el objetivo".

Y rechazó que la meta sea la Champions: "No nos vamos a meter esa presión. Miramos al siguiente partido y queremos seguir como lo estamos haciendo, igual de serios y competitivos. Nos hemos dado cuenta de lo que podemos llegar a hacer y este equipo va para arriba".