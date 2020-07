Alcaraz dedicó la permanencia a todas las víctimas del coronavirus

Maikel Mesa, gracias al penalti en las postrimerías, elevó al Albacete para que el Carlos Belmonte siga siendo estadio de Segunda División. Lucas Alcaraz respiró aliviado en sala de prensa tras el pitido final.

"Teníamos muchos nervios porque sabíamos que debíamos ganar. Ha sido un partido de mucha ansiedad. El equipo ha tenido fe, tenacidad y ha creído que lo podían conseguir. A última hora, con gol anulado y penalti, pero ha servido para ganar", detalló.

"No me parece normal, pero es el momento de pensar en los albacetistas que se nos fueron durante el confinamiento y en los abonados que no han podido compartir con nosotros de forma directa la permanencia", recordó un muy sentido Lucas Alcaraz.

El técnico del Albacete subrayó que esta salvación va por todos: "Cuando llega esta situación sabes que trabajas con mucha gente detrás, es una gran responsabilidad. La permanencia ha sido cara, pero hemos hecho lo que nos ha pedido la competición. Hubiese sido triste que un equipo que de 16 partidos solo pierda dos y pierda la categoría. No es fácil mantener un número de derrotas mínimo en esta categoría".