Alcaraz puso en valor el punto ante el Girona

El Albacete se llevó un empate de prestigio en un campo siempre complicado como Montilivi. Un punto que el entrenador granadino Lucas Alcaraz valoró en la rueda de prensa posterior al encuentro ante los catalanes.

"Hemos empatado ante el equipo que más puntos ha conseguido en casa. Si te quedas con los últimos minutos ha sido agónico, empezaron a meter delanteros de calidad y fue un calvario, pero se defendió bien el punto que nos ganamos en los otros 85 minutos", resumió.

Para el técnico de los manchegos, lo importante es que su equipo "camina hacia el objetivo". "Nos gustaría sumar de tres en tres, pero no es fácil. Teníamos la ilusión de ganar y me quedo con que la sensación de peligro, hasta el minuto 85, no la he tenido en mi área", añadió Alcaraz.

Desde la llegada de Lucas Alcaraz al equipo manchego, el Albacete no ha perdido y en cinco jornadas el balance es de una victoria y cuatro empates. El equipo continúa fuera del descenso y ahora recibe al Almería en el Carlos Belmonte.