Alcaraz se disculpó por su rajada: "Me confundí, es un error mío"

Lucas Alcaraz pasó por el programa 'El Partidazo de COPE' y quiso justificar sus palabras y disculparse al respecto de la rajada que 'Deportes Cuatro' sacó a la luz del partido frente al Rayo Vallecano.

El técnico señaló a los árbitros y a la gestión de LaLiga en un momento de calentón: "Cuando me meto en el túnel de vestuarios, explotó en la intimidad, pero he dicho cosas que no son propias".

"Los entrenadores tenemos momentos de frustración y no es lo más adecuado y no hay ninguna justificación. Teníamos una ilusión tremenda en este partido", continuó.

Alcaraz insistió en que se confundió al mencionar a LaLiga. "El árbitro no midió la distancia de la barrera, no nos pitó ninguna falta, los recogepelotas... pero sí, las formas me perdieron y es un error mio", acabó.