Alcaraz se fue con "frustración" de Vallecas

Lucas Alcaraz, entrenador del Albacete, lamentó la derrota frente al Rayo Vallecano en un partido "extraño" y declaró que lo que más les condicionó fue "jugar con uno menos".

El Albacete disputó la segunda parte del encuentro aplazado contra el Rayo y perdió por un gol de Advíncula a los 61 minutos tras un zurdazo desde la frontal del área a la escuadra derecha.

"Nos hizo daño encajar un gol en el único tiro a puerta. Después buscamos soluciones, pero el partido entre las interrupciones suyas y del arbitro se fue muriendo con menos ritmo", dijo Alcaraz, en conferencia de prensa.

El técnico del Albacete aseguró que lo más les condicionó fue "jugar con uno menos" estos 45 minutos en los que trataron de "cambiar el diseño para hacer cosas diferentes".

"Esta derrota no nos tiene que afectar. Viví sensaciones extrañas y en el último momento frustración porque han pasado cosas en las áreas que no me han gustado nada. Al no transmitir parece que el partido ha sido soso, pero la sensación es que necesitamos fortaleza mental para afrontar esto. La incertidumbre es lo peor que hay y este ha sido un partido con ambiente extraño", concluyó.