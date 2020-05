Alcohol y bailes sin camisa, las noches locas de Rooney y Gerrard

La fórmula periodística por antonomasia durante el confinamiento ha sido el directo de Instagram. Liberados de esa distancia con el periodista, hablando con un igual, en un ambiente desenfadado, en su salsa, los jugadores se sueltan más. Y es lo que hizo Hugo Rodallega al recordar con John Arango cómo eran las fiestas de los futbolistas en la Premier.

"Si la gente supiera cuántas veces me topé con Rooney en Manchester bebiendo como un loco o la cantidad de veces que vi a Gerrard en un bar bailando sin camisa...", confesó el atacante colombiano.

Eso sí, tras la confesión, Rodallega quiso quitar trascendencia a una práctica que considera muy lógica. "Son seres humanos, no tiene nada de malo. Puedo contar con una mano la cantidad de futbolistas que no beben. Todos ellos, todos nosotros, salimos y bebemos. Siempre lo he dicho. Disfruto bebiendo y bailando. Me encanta bailar salsa. No tiene nada de malo. Sé que somos futbolistas, pero también somos seres humanos", aseguró.

El ahora futbolista del Denizlispor vivió estas anécdotas en su doble paso por West Ham y Wigan, aunque especialmente mientras llevó la casaca de los 'latics', puesto que la ciudad es fronteriza de Mánchester y Liverpool.