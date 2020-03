Alderweireld donará tablets para que enfermos y familiares se comuniquen

Futbolistas de medio mundo siguen demostrando que están comprometidos con la gravedad de la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Toby Alderweireld ha sido el último en apuntarse a una iniciativa solidaria y así lo anunció en sus redes sociales.

El belga del Tottenham comprará y donará tablets a hospitales y residencias de la tercera edad. El objetivo de la donación es el de que, durante el confinamiento, enfermos y ancianos puedan comunicarse por vídeo con su familia.

"Espero que todo el mundo siga las medidas del Gobierno para detener la propagación del coronavirus. El virus crea muchas necesidades, especialmente por la falta de contacto personal. Si las personas están enfermas no pueden ver a sus amigos y no pueden ver a su familia", comenzó el defensa, ex del Atlético de Madrid.

"Mi idea es comprar docenas de tablets para dar a hospitales y hogares de ancianos para que las personas puedan chatear por video con sus seres queridos y sus amigos para superar este período difícil. En los próximos días y semanas intentaré llevar esas tablets a los sitios en los que más puedan ser de ayuda", continuó Alderweireld.

El 'spur' concluyó animando a la población a que le acompañe en la donación si tiene medios e ingresos suficientes: "¡Quien pueda ayudar que ayude, por favor! Juntos podemos salir de este momento difícil más fuertes que nunca. Cuídense".