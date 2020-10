Aldo Bobadilla dirigirá a las selecciones juveniles de Paraguay

El entrenador y ex meta internacional paraguayo Aldo Bobadilla es desde este viernes el nuevo técnico de las selecciones masculinas juveniles de Paraguay, con vistas a afrontar los desafíos del Sudamericano Sub 20 de Colombia y el Sudamericano Sub 17 de Ecuador.

Bobadilla, cuyo último equipo como entrenador fue Independiente Medellín , estará a cargo de la 'Albirroja' juvenil hasta el 31 de diciembre de 2021 tras el acuerdo firmado con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), según informó el ente en un comunicado.

El Sub 20 de Colombia, que se celebrará del 2 al 27 de febrero, concede cuatro plazas para la Copa del Mundo de Indonesia 2021, mientras que el Sub 17, del 31 de marzo al 25 de abril, otorga los mismos cupos para el Mundial de Perú, también el próximo año.

Bobadilla dejó Independiente Medellín a finales de septiembre tras la eliminación en la Copa Libertadores y la floja campaña en la liga local.

Como jugador, Bobadilla estuvo bajo los arcos de los grandes del fútbol paraguayo (Olimpia y Cerro Porteño), además de Boca Juniors e Independiente Medellín.