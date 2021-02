Aleix Vidal, borrón y cuenta nueva

Aleix Vidal sumó ante la SD Huesca su cuarta titularidad consecutiva con el Sevilla. En un gran estado de forma, el lateral habló para 'Onda Cero' de su situación actual y reconoció que regresar al conjunto hispalense después de su etapa en el Alavés fue la mejor decisión.

"Todo el mundo sabe lo que es Jesús Navas para este equipo. Pero tiene una edad y son muchos partidos. Sabía que antes o después me llegaría. Que no se note su ausencia significa que estoy haciendo las cosas bien", reconoció el jugador, que se ha convertido en un recambio de garantías para el capitán del equipo.

También señaló que su etapa en el conjunto vitoriano fue fructífera. "Volví a coger confianza en Vitoria y sabía que aunque pudiese ser la misma dinámica del año pasado al regresar, mi situación era diferente. Lo hablé con Lopetegui. El Aleix de 2018 ya no existe, soy una persona nueva. He cambiado", dijo.

Por último, reconoció que su perseverancia y confianza en él mismo lo han llevado hasta donde está. "Soy una persona que, como me he llevado tantos batacazos en mi vida, no le tengo miedo ni a la muerte. Si vives con el miedo de fallar te perjudica. El error forma parte del fútbol. Hay que convivir con él", concluyó.