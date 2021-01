Alejandro Francés encara el duelo ante el Alba con confianza y motivación

El jugador del Real Zaragoza Alejandro Francés ha señalado que a principio de temporada ningún seguidor del conjunto aragonés se podía imaginar la situación en la que se encuentra el equipo en la clasificación.

"Para nada me podía imaginar esto. Ni yo ni ningún zaragocista, pero así es el fútbol, hoy te lo quita y mañana te lo da. Tenemos que seguir luchando y salir cuanto antes de esta situación para tirar hacia arriba. Tampoco me imaginaba jugar tantos partidos y seguiré luchando para que sean muchos más", ha destacado el canterano del conjunto blanquillo.

El equipo maño acumula tres jornadas consecutivas sin perder, con dos victorias y un empate, algo que indica, para el defensa zaragocista, que "la dinámica ha cambiado".

"Llevamos muchas semanas trabajando para que esto ocurriera y ahora el equipo está muy contento. El Albacete, nuestro próximo rival, es una de nuestras grandes finales y estamos muy contentos por la victoria ante el Logroñés", ha asegurado.

El jugador aragonés ha explicado que el trabajo que estaba realizando la plantilla era "muy bueno", pero no se veía reflejado en los resultados, pero que, ahora, con Juan Ignacio Martínez (JIM), están teniendo la suerte que no tenían antes y se ganan partidos.

"Estamos mucho más motivados y hemos conseguido ese punto de confianza que necesitamos para sacar los partidos adelante", ha resaltado.

Alejandro Francés reconoce que su primera experiencia en el fútbol profesional está siendo "dura", porque el equipo viene de perder muchos partidos y está en la zona baja.

"El Real Zaragoza tiene que luchar por ascender. No ha sido fácil la situación, al revés, ha sido muy difícil", ha asegurado el zaguero que ha apuntado que ya lleva bastantes encuentros disputados y que la confianza se adquiere "con partidos", a la vez que se pierden los nervios.

A este respecto ha agradecido al anterior técnico, Iván Martínez, y al actual, JIM, la confianza que han depositado en él, porque hace que se sienta muy cómodo sobre el terreno de juego. También a sus compañeros, porque le han acogido muy bien en el vestuario.

"Cuando me dieron la primera titularidad no me lo creía. Luego, en el campo, se pasan los nervios. Llevo muchos años en el Zaragoza y para mí es un sueño estar en el primer equipo. Me tengo que asentar y dar un nivel suficiente para seguir jugando de titular. Mi idea es aportar mi granito de arena", ha señalado.