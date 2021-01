Alejandro Menéndez confía en la capacidad del Albacete para remontar

El entrenador del Albacete, Alejandro Menéndez, confía en remontar en la segunda vuelta del campeonato, tal y como ha reconocido en unas declaraciones a 'Radio Albacete'.

"Estamos plenamente concentrados en el importante partido ante el Zaragoza que es muy importante para nosotros", comentó sobre el próximo compromiso del equipo, que es colista de la clasificación con 15 puntos.

Además, explicó cómo fue su llegada al equipo: "En un primer momento, he visto a jugadores con falta de confianza y que al menor obstáculo se quedaban sin reacción. Ahora mismo, el trabajo les está dando más confianza, ahora intentamos convencerles de que el plan como equipo puede funcionar. La victoria ante el Mirandés y el empate ante el Málaga creo que nos ha reforzado y ahora tenemos que seguir en esta línea para buscar la regularidad, la salvación se consigue en mayo, no en el mes de enero. El objetivo no está tan lejos".

Sobre la posibilidad de realizar incorporaciones en el mercado, señaló: "Tenemos un bloque importante, pero nos gustaría traer jugadores que ofrezcan más alternativas a determinadas posiciones".

Finalmente, habló de su etapa en el Real Madrid con Mourinho: "Tuve la suerte de poder coincidir con un entrenador del prestigio de Mourinho. Cuando el portugués llegó al Real Madrid, Mourinho tuvo mucho peso en el club y Jorge Valdano me dijo que yo era el encargado de poder subir a jugadores del filial al primer equipo. En muchas ocasiones, pude dirigir al primer equipo en parones FIFA y Mourinho me hizo ser uno más del organigrama de su cuerpo técnico y sin tener que pedir permiso podía presenciar sus entrenamientos".