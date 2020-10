Alejo admitió que dejó el Eibar por dinero y se arrepiente

Alejo dejó el Eibar por dinero y se arrepiente de haberlo hecho. El atacante del Cádiz, que está siendo importante esta temporada en el asentamiento del conjunto andaluz en Primera División, se sinceró en la previa del duelo ante los 'armeros' con 'Radio Euskadi'.

"Me tuve que marchar porque me llegó una oferta económica que no pude rechazar porque me solucionaba buena parte de mi vida", confesó, y dijo que fue "la estancia más bonita de mi vida, donde más a gusto he estado". Todo ello, en el programa 'Fuera de Juego'.

"Con el paso de los años, te das cuenta de que el aspecto económico no es lo más importante. Me arrepiento mucho de haberme ido del Eibar porque prioricé el aspecto económico para irme al Getafe. Son circunstancias que pasan en la vida, pero son experiencias y uno aprende de ellas", explicó el jugador.

Le preguntaron además sobre aquel día en el que Mendilibar le sacó del campo unos minutos después de introducirle y se lo tomó con sabiduría: "Son cosas que pasan y no guardo rencor a nadie. Cuando me voy del club, no lo hago de la mejor forma, no actué bien en algunas fases de la pretemporada y me arrepiento porque Mendilibar siempre me tendió su mano".