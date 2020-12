Alemania e Inglaterra se disputan a Musiala, el último joven en destaparse en el Bayern

Al margen del producto propio, el Bayern de Múnich también sabe buscar en las canteras europeas. Por allí asoma ahora Jamal Musiala, un centrocampista que con solo 17 años ya ha sido titular en Champions League y en un escenario como el Wanda Metropolitano.

En 2019 aterrizó en la capital bávara desde el Chelsea y su avance por la cantera fue rapidísimo. Del Sub 17 a tener minutos de Youth League con los Sub 19, y de ahí al filial en Tercera y en junio de este año y estaba debutando con el primer equipo.

Fue en un 3-1 del Bayern al Freiburg, en el que apenas tuvo un par de minutos en el tramo final. Ya en esta temporada, Musiala apareció en la primera jornada anotando uno de los ocho goles al Schalke 04. Se convertía en el jugador más joven en marcar con los muniqueses en la Bundesliga.

Ya suma 317 minutos y dos goles con el primer equipo del Bayern en diez partidos esta temporada, tres como titular, el último en un Metropolitano donde fue de lo más destacado de su equipo. Templado, inteligente y con buen físico, manejó bien hilos en el empate contra el Atlético.

Su alto nivel a tan temprana edad le hace ser internacional, pero no con Alemania, pese a que nació en una localidad cercana a Stuttgart. Musiala suma nueve partidos con la Selección de Inglaterra Sub 17 y ya ha disputado dos con la Sub 21.

Según explica 'AS', en Alemania no quieren resignarse tan pronto. Musiala todavía no ha debutado con la Absoluta, mientras que en Alemania ya jugó algunos partidos con la Sub 16. De momento, la normativa de la FIFA aún le permitiría hacer el cambio.

Meikel Schonweitz, director deportivo de las inferiores de Alemania, trató de recuperarle sin éxito. Nos ha señalado claramente que actualmente ve su futuro con las selecciones inglesas. Aceptamos su decisión y le deseamos todo lo mejor para su carrera deportiva", se resignó el dirigente.

Pese a ello, Alemania aún no renuncia a Musiala y el centrocampista tampoco le cierra la puerta a su país de nacimiento. Entretanto, crece a cada partido que juega a bordo de un Bayern que aspira a ganarlo todo.