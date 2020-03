Aleñá tendrá una oportunidad; Rafinha, una salida por 15 millones

Aleñá y Rafinha tendrán caminos separados muy pronto, y eso que, actualmente, están en el mismo. Cedidos uno en el Betis y otro en el Celta en Primera División, están tratando de ganar experiencia y galones de cara a su vuelta al Barça. El español tendrá su oportunidad, pero el brasileño no.

Es lo que asegura el diario 'Mundo Deportivo'. Esta fuente apunta a que el club ya le ha comunicado al verdiblanco que, en el próximo curso, se pondrá manos a la obra de la mano de Quique Setién. Su reacción ha sido totalmente positiva: tiene ganas de aceptar el reto.

Pasa totalmente lo contratio con el celtiña. Está en el mercado con un precio de salida de 15 millones de euros. Todavía no hay pretendientes y no se descarta que los gallegos intenten hacerse con sus servicios a largo plazo. Hay que recordar que Rafinha es producto de la cantera 'culé', conque no le costó nada al Barça.

Esta decisión de que Aleñá permanezca y su compañero se marche no va en consonancia con las cifras que están firmando esta temporada. El celeste está jugando más y aportando más. Eso sí, también es más propenso a lesionarse y cinco años mayor.