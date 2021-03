Alerta para el Madrid: 8 resultados del Atalanta lo eliminarían y 2 forzarían la prórroga

El Atalanta tiene un todo o nada por delante en la Champions League. Visita el Bernabéu con un 0-1 adverso en el global y ha de vencer o empatar e imponerse en la prórroga para pasar a cuartos de final. Diez precedentes de sus resultados esta temporada actúan como argumentos de la hipotética machada.

Los de Gasperini ya saben lo que es triunfar a domicilio por 0-2 (vs. Sampdoria), 0-3 (vs. Milan), 1-4 (vs. Benevento), 0-2 (vs. Liverpool), 1-2 (vs. Crotone), 0-4 (vs. Midtjylland), 1-4 (vs. Lazio) y 2-4 (vs. Torino). Estos ocho resultados les valdrían en España para eliminar al Real Madrid.

Obviamente, los marcadores que más llaman la atención son los obtenidos contra el Milan en la Serie A, contra el Liverpool en la Champions League y contra la Lazio en la Serie A. Son contrincantes de lo más temibles y a la 'Dea' no le ha temblado el pulso a la hora de dejarles en la lona con gran diferencia.

Si bien los de Jürgen Klopp están viviendo ciertas turbulencias esta temporada ya sea por una venida a menos en su rendimiento o por las muchas lesiones que han azotado el plantel, los 'rossoneri', en la lucha por el 'Scudetto', pueden dar buena cuenta de lo bravo que puede ser el Atalanta. Y esto podría ser un problema grave para Zidane.

Otros dos resultados del conjunto italiano fuera de casa servirían. No para garantizar el pase, sí para forzar la prórroga y disponer de una segunda oportunidad. Son el 0-1 ante el Cagliari en la Serie A y el 0-1 ante el Ajax en la Champions League. Otro dato clave: el equipo ha ganado todas sus citas este curso en Europa fuera de casa.

El Madrid sabe asegurar en casa

No hay que tener en cuenta solo el buen hacer del Atalanta fuera de casa para esta cita de Champions League. El Real Madrid también juega. Los de Zinedine Zidane han cosechado muchos marcadores que les valdrían para deshacerse de los de Gasperini.

2-1 (vs. Elche), 1-1 (vs. Real Sociedad), 2-0 (vs. Valencia), 2-0 (vs. Getafe), 2-0 (vs. Celta), 2-0 (vs. Granada), 3-1 (vs. Athletic), 2-0 (vs. Atlético), 2-0 (vs. 'Gladbach), 3-2 (vs. Inter), 4-1 (vs. SD Huesca) y 1-0 (vs. Valladolid), los resultados que coinciden en ser de conocimiento y garantía 'merengue' para estar entre los ocho mejores del Viejo Continente.

Las victorias más reseñables, las obradas contra el Athletic, finalista de dos ediciones de la Copa del Rey, el Atlético, flamante candidato a campeón de Liga, el 'Gladbach, por ser rival de Champions, o el Inter, con la misma condición aunque un peldaño por encima.

Acotando la pesquisa a lo europeo, eso sí, el Real Madrid no es infalible en su feudo. Cayó ante el Shakhtar Donetsk por 2-3 en octubre de 2020 en una de las citas que más se recuerdan del curso por lo decepcionante de la misma. ¿Blindarán los de Zidane su pase a cuartos o sorprenderá el Atalanta? Las dos realidades tienen argumentos para imponerse.