Álex Alegría hace las maletas: se despidió y volverá al Mallorca

Álex Alegría se incorporó a las filas del Extremadura a mitad de temporada para intentar salvar al equipo extremeño, que no pudo mantener finalmente la categoría. Ahora, el atacante debe pensar en su futuro.

El futbolista publicó un sentido mensaje en sus redes sociales en el que agradeció todo el trato recibido en los últimos meses en Almendralejo.

"Me despido del equipo de mi tierra, me marcho muy triste por no haber conseguido el objetivo de la permanencia. Me quedo con todo el cariño y apoyo recibido de la afición desde el primer día que llegué. Me gustaría agradecer a la plantilla y cuerpo técnico la confianza que me han depositado para volverme a sentir un jugador feliz. Seguro que Almendralejo volverá a disfrutar del fútbol profesional muy pronto", deslizó Álex en su carta.

Ahora, el delantero tendrá que retornar al Mallorca tras finalizar su cesión en el Extremadura, que encarará un nuevo proyecto con la idea de volver cuanto antes a Segunda División.