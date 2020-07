Álex dejó caer que renovará pronto

Álex ha sido parte clave de un Cádiz de Primera y lo será en la categoría de oro. Recibió el premio de 'Radio Cádiz' al más regular de toda la plantilla como evidencia de ello y, ya que estaba, concedió una entrevista para analizar su rendimiento. También adelantó que podría renovar pronto.

"Estoy muy feliz y quiero seguir creciendo con el club. Puedo dar mucho. La intención es sentarnos a hablar (para negociar el contrato), pero no tengo prisa. Manolo (Vizcaíno) y Óscar (Arias) fueron los principales artífices de la renovación. Fue muy fácil porque sabíamos lo que queríamos y estamos felices", afirmó.

"Estoy muy contento con el presi y el míster. Cuando he necesitado un abrazo, me lo han dado, y cuando me ha hecho falta una colleja, también. Solo tengo palabras de agradecimientos y, ahora, a seguir juntos de la mano para crecer con el club", añadió.

A la hora de dedicarle su trofeo al más regular a alguien eligió a "las personas que lo han pasado mal en esta pandemia. Han sido momentos de mucha dificultad y, si de algo sirve, de consuelo o alegría para la gente de Cádiz, yo se lo dedico".