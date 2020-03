Álex Fernández confesó que perdió a un familiar por el coronavirus

El coronavirus sigue siendo el protagonista también en el fútbol. Y es que el deporte rey no se libra de los contagios.

Álex Fernández, cadista, reveló al 'Diario de Cádiz' que el coronavirus le ha tocado de cerca: algún familiar ha dado positivo y otro falleció por el virus. "Estoy en contacto diario con mi familia. Hay algún positivo en mi familia. Uno, de avanzada edad, ha fallecido", señaló.

El jugador contó cómo está afrontando está situación: "Estoy viviéndolo como todo el mundo, es una situación rara. Es súper extraño todo. Pero lo llevo de la mejor manera posible y en familia".

"Nunca se está preparado para una situación así. Lo que más deseo ahora mismo es que no se lleve por delante a un altísimo número de gente. Estamos en esa lucha y aportamos nuestro compromiso de estar en casa cumpliendo lo que nos recomiendan", continuó.

A Álex Fernández no le queda otra que entrenarse en casa, como al resto de jugadores: "Es difícil hacer los ejercicios. Y eso que disponemos de un jardín que de alguna manera ayuda. Pero al final no entrenas al nivel que precisas y que estabas haciendo antes. Tratamos de movernos y trabajar para no perder la forma, pero al final cuando toque volver no estaremos como es el deseo y habrá que hacer una minipretemporada".

Por último, no se atrevió a decir si se jugará o no lo que resta de temporada. "No sé qué pasara. Si seguiremos, si se cancela... No tengo ni idea. Lo suyo es que siga la competición, pero no tenemos la última palabra. Tendremos que estar preparados para la decisión que se adopte", concluyó.