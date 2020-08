"Álex Fernández no está en venta"

Manuel Vizcaníno mantuvo una extensa charla con el diario 'AS' en la que repasó todos los aspectos importantes y la actualidad del club andaluz. El presidente habló de cómo se presenta el mercado de fichajes.

El máximo mandatario aseguró que la plantilla se va a acortar porque "han venido muchos jugadores cedidos" y que "habrá jugadores que salgan cedidos de nuevo".

En cuanto a las ofertas que han llegado por el futbolista Álex Fernández, Vizcaíno tiene claro que uno de sus mejores jugadores "no está en venta".

"No voy a subastar a Álex Fernández porque no está en venta, pero eso no significa que no se vaya a vender. Su precio es su cláusula de rescisión y yo no lo quiero vender", afirmó.

Sobre los rumores que circulan sobre Aketxe, el presidente admitió que "hubo conversaciones" con el futbolista: "Es parte de los nuestros. Por circunstancias no compitió con nosotros en la pasada temporada".