Álex Granell se marcha del Girona y firma con Bolívar

Después de seis temporadas, 233 encuentros y 16 goles, Álex Granell se despide del Girona como una leyenda viva del club, ya que es el que más encuentros ha jugado en el fútbol profesional con la camiseta del club catalán.

El centrocampista se marcha Bolívar, cuyo dueño, Marcelo Claure, también forma parte de la directiva de la entidad de Montilivi. Según informa el diario 'AS', el jugador podría incluso jugar en un futuro en el Inter Miami (también copropietario el guatemalteco).

Álex Granell quiso despedirse del Girona con una entrevista en los canales oficiales del club: "Es un día especial, difícil. Me había imaginado muchas veces cómo sería mi llegada al club, pero nunca cómo sería mi despedida. Se separan nuestros caminos, tomo una decisión importante en mi carrera deportiva".

"Estos seis años que he pasado aquí han sido los mejores de mi vida y los he vivido con una intensidad y emociones exageradas. Soy una persona pasional y he disfrutado mucho vistiendo la camiseta del Girona, jugando en Montilivi y viviendo los mejores años de la historia del club", agregó.