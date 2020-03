Álex pasó revista: Mourinho, el Betis, su hermano Nacho...

El futbolista del Cádiz Álex Fernández, uno de los jugadores más queridos por la afición de la Tacita de Plata, dio una entrevista en el diario 'Marca' en la que analizó toda su carrera deportiva.

Hasta el parón por la pandemia provocada por el COVID-19, el combinado cadista estaba realizando una temporada implacable: es el líder de LaLiga SmartBank y tiene el Almería, tercer clasificado de la tabla, a seis puntos de distancia.

"Sin duda estaba siendo el mejor momento de mi carrera como futbolista. He encontrado mi sitio, mi equipo, mi ciudad. Me he sentido muy identificado con los valores del club desde el primer momento. Y el cariño de la gente, que es mutuo, hace que todo sea más sencillo", aseveró.

En referencia a su posible llegada al Real Betis, manifestó: "Con la temporada que estábamos haciendo y lo bien que iban las cosas, lo cerca que nos sentíamos de Primera, no tenía mucho sentido cambiar de aires".

"Me hubiese sentido muy mal, como si dejara tirado al Cádiz. Al final, cuando vine aquí dije que quería dar lo mejor de mí y siempre he dicho que tengo que jugar en Primera con el Cádiz. Hubiese sido una faena muy fea para la afición y para el club", añadió.

Además, sobre José Mourinho, actual entrenador del Tottenham, aseveró: "Para mí siempre será especial porque me hizo debutar en Primera División. Hizo debutar a mi hermano y le dejó en el primer equipo, así que es indiscutible: a Mourinho le tenemos en un pedestal en casa, eso seguro".

Álex Fernández también habló sobre la opción de volver a jugar con su hermano Nacho: "Se lo he dicho ya varias veces: que tiene que venir para acá (Cádiz), que tenemos que jugar juntos (en Primera División, ese es el requisito indispensable que pone él), pero ahora mismo es muy difícil porque la distancia entre Madrid y Cádiz es grande. Pero si Nacho viese una posibilidad de poder jugar juntos, seguro que, por lo menos, se sentaría a estudiarla".