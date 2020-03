Alexander-Arnold se declara algo 'culé'... pero se ve jugando siempre en el Liverpool

En la revista 'GQ', Alexander-Arnold asegura que tiene simpatías ¡por el Barcelona! El lateral inglés fue verdugo del equipo azulgrana hace un año en Anfield. Su córner, con ayuda del recoge pelotas, ya es historia.

"De pequeño era del Celtic, pero ahora por la conexión con Gerrard [entrenador del Rangers] soy neutral allí. Diría que mi otro equipo favorito es el Barça. Siento que tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool", afirmó.

Le preguntan sobre quién es mejor, Messi o Cristiano. "Para mí, Messi", dice. Sobre si jugaría en España o Alemania, comentó. "No es algo en lo que haya pensado. Siempre me ha encantado el Liverpool, siempre lo he animado, siempre he jugado para ellos, o sea que no tengo otra razón para pensarlo. Ahora no me siento en mi habitación y sueño con jugar en otro sitio. Soy jugador del Liverpool y amo a este club más que a nada. Me encanta todo al respecto. Amo a la afición, a la gente, a la ciudad. Entonces, ¿por qué iba a pensar en eso?", comentó Alexander-Arnold, que se imagina jugando siempre en Anfield.

Sobre Jürgen Klopp, comentó: "Es increíble. Todo de él en todos los sentidos. Su gestión de los hombres... Como persona, como entrenador... Simplemente increíble. ¿En persona y en la tele? Es la misma persona. Puedes ver que es alguien que se preocupa por la gente que lo rodea. Por su familia, por sus jugadores, por el personal. Trata a todos por igual, a un capitán o a un joven. La gente probablemente tiene una concepción de él como muy emocional. Es así en cierta medida, pero sabe controlarlo de manera beneficiosa para todos los que lo rodean. Sabe qué decir, en qué tono decirlo y en el momento adecuado", reveló.

Alexander-Arnold también ha sufrido racismo en el fútbol. "Siento que proviene de la falta de educación, de educar a las personas para que comprendan que todos somos iguales, sin importar el color de la piel o el género. La discriminación no es aceptable en ninguna forma, porque todos tenemos las mismas oportunidades de poder hacer lo que queramos. Es una locura", dijo.

Es el único jugador de Liverpool de la primera plantilla. "Es algo de lo que estoy muy orgulloso y que también conlleva responsabilidad. Sé que es muy difícil. Es probable que todas las personas que acuden al estadio sueñen con ser ese jugador que está en el equipo de su ciudad después de haber sido un aficionado en su infancia", afirmó.