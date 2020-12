Alexander González llegó y piropeó al Málaga: "Es lo más grande de Segunda"

Alexander González pisó suelo malagueño en la noche del sábado. El lateral, que llega para suplir al lesionado de larga duración Calero, arribó a la estación María Zambrano y dejó sus primeras palabras sobre el que será su próximo equipo.

En declaraciones a los medios hasta allí desplazados, el venezolano piropeó al club de Martiricos: "Tenía muy claro que de volver a la Segunda División de España tenía que ser a un club grande y por eso estoy acá. Lo más grande que tiene la Segunda es el Málaga, entre otros clubes".

Alexander dejó claro que se encuentra listo para ayudar desde el minuto uno: "Estoy 100% a disposición para entrenar y adaptarme lo más rápido posible a la ciudad. Tengo dos niños y quiero estabilidad para ellos. El domingo pasaré reconocimiento médico para poder estar con el grupo y trabajar".

El 'vinotinto' no ha encontrado estabilidad en sus últimos destinos, algo que espera tener, según las declaraciones recogidas por 'AS', en la Costa del Sol: "Estuve un año en Elche, uno en Mirandés, ascendí con la SD Huesca y no me ofrecieron renovar. Espero estar aquí en Málaga por mucho tiempo como estuvieron muchos de mis colegas y poner este club donde va, que es en Primera División".

"Al final nosotros somos un grupo muy unido que queremos clasificar al Mundial y apenas supieron la posibilidad de venir aquí se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que es una ciudad espectacular, algo que ya sabía. He jugado aquí y estuve de vacaciones el pasado verano. Espero aportar un granito de arena más a lo que están haciendo en esta primera vuelta", agregó sobre sus compatriotas y ex malaguistas Juanpi y Rosales.

Por último, se refirió a las opciones de jugar la Copa América, aplazada al igual que la Eurocopa, con Venezuela: "Primero tengo que llegar, ayudar al grupo, al Málaga y luego se verá, pero estoy muy contento y feliz de estar aquí".