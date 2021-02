Alexandre Pato vuelve a la acción y se marcha a la MLS

El Orlando City SC ha firmado al delantero de 31 años Alexandre Rodrigues da Silva, comúnmente conocido como Alexandre Pato, con un contrato de un año como agente libre.

"Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Pato a Orlando. Es un jugador veterano que ha aparecido en algunos de los mejores clubes del mundo y tiene un historial probado a nivel internacional. La experiencia que trae Pato será invaluable para el club ", dijo Luiz Muzzi, vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol del Orlando City. "Pato es un jugador de alto calibre y estamos emocionados de agregar otro gran objetivo en la cima", añadió.

Pato comenzó su carrera profesional en el Sport Club Internacional del Campeonato Brasileiro Serie A, la máxima categoría de Brasil, pasando de la Selección Sub 20 del club al primer equipo en enero de 2006. Desde entonces, el experimentado delantero centro ha aparecido en numerosos clubes de primer nivel. incluyendo el Milan de la Serie A, el Chelsea de la Premier League y el Sport Club Corinthians Paulista y São Paulo de Brasil.

El jugador de 31 años ha ganado cinco trofeos de clubes en lo que va de su carrera, incluyendo la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2006 y la Recopa Sudamericana 2007 con Internacional, el Scudetto italiano y la Supercoppa Italiana en 2011 con el Milan, y una segunda Recopa Sudamericana. en 2013 con Corinthians. Pato ha sumado 398 apariciones, anotó 160 goles y proporcionó 48 asistencias, hasta la fecha, en todas las competiciones con sus clubes anteriores.

El 26 de marzo de 2008, el nativo de Pato Branco, Brasil, hizo su debut internacional senior con su país de origen en un amistoso internacional contra Suecia. Pato ingresó al partido como suplente en la segunda parte y anotó el único gol del encuentro apenas 14 minutos después de ingresar al terreno de juego. Hasta la fecha, el jugador de 31 años ha disputado 27 partidos con la Seleção Canarinho.

Antes de presentarse para la selección absoluta, Pato jugó 12 partidos y anotó ocho goles para la Selección Sub 20 de la nación, así como diez apariciones y dos goles en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 con la Selección Sub 23. El delantero centro sumó dos trofeos más a su caso en el escenario internacional, ganando la Copa Confederaciones 2009 y el Campeonato Sudamericano Sub 20.