Alexia considera que, de haber un campeón, debería ser el Barça

Así lo afirmó la jugadora, en una entrevista al programa 'Tu Diràs' de 'RAC1'. "Quedan ocho partidos, son muchos puntos y pueden pasar muchas cosas, pero son nueve puntos de ventaja y hemos sido líderes prácticamente toda la liga. Si tiene que haber un equipo campeón, tenemos que ser nosotras", dijo.

La idea de la RFEF, a la cual se oponen la mayoría de clubes de Primera División Femenina, es aplicar un rápido y uniforme mecanismo en todas las comunidades autónomas en las competiciones no profesionales, en el que no habría descensos y en el que los ascensos se decidirían en eliminatorias a partido único.

"Tercera y Segunda B son formatos diferentes a nuestra liga. Analizar la misma solución para todas las ligas no sería lo más conveniente. Nosotras tenemos competiciones europeas y prácticamente cada vez hay más fechas FIFA", expuso la capitana azulgrana.

Con respecto al futuro de la competición, Putellas explicó que la situación actual es "cambiante" para todos y que, a título personal, es partidaria de volver a jugar siempre y cuando sea "seguro" y no exista riesgo para las deportistas.

"No sabemos absolutamente nada. Hay mucha angustia e incertidumbre. No sabes si volveremos a jugar, si no lo haremos, cuándo lo haremos. También hay Champions. Un día es una cosa y el otro otra", concluyó la catalana.