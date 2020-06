Alexis descartó retomar el objetivo europeo

El entrenador del Real Betis, Alexis Trujillo, advirtió este sábado de que el Levante, su rival el domingo en La Nucía (Alicante), "tiene muy claro el sistema que utiliza" desde la reanudación de la competición, ya que cuenta con "jugadores de mucha calidad" a los que les "gusta tener el balón".

Tras un último entrenamiento en Sevilla, Alexis afirmó en rueda de prensa que el Betis debe "tener cuidado" con un rival que "se asocia bien y tiene mucha velocidad arriba", y también lamentó el "horario raro" de comienzo del partido, las 14 horas, ya que sus futbolistas han "tenido pocas horas de descanso" desde el jueves por la noche.

El técnico grancanario aún arrastra la "alegría" que le proporcionó el triunfo en su debut contra el Espanyol, tras la destitución de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', al indicar que su equipo se hallaba "en una situación en la que necesitaba una victoria", con lo que ahora "el ambiente es un poco más relajado".

Alexis defendió la vuelta a un sistema de juego con tres centrales, sobre el que dijo que fue una "elección del cuerpo técnico" para "intentar corregir a corto plazo" los muchos goles que encajaba el Betis, lo que requería "hacer un equipo más compacto y que tuviera más equilibrio"

"Ese sistema de juego lo pensamos porque era el idóneo para jugar contra el Espanyol y para contrarrestar sus virtudes. El de mañana me lo voy a reservar para no dar muchas pistas al Levante, pero utilizaremos el que pensemos que sea más oportuno, podemos cambiar", añadió el preparador verdiblanco. A pesar de haber vuelto a la senda del triunfo, Alexis no se plantea retomar el objetivo europeo, sino "dejar al equipo lo más arriba posible".

El Betis no podrá alinear ante el Levante a su capitán, Joaquín Sánchez, quien "está bastante mejor" de la lesión que le impidió jugar los dos últimos encuentros y "ya participa prácticamente en todas las tareas" en los entrenamientos, explicó el técnico, aunque cree que es "un poco precipitado incluirlo en la convocatoria".

También es baja el lateral derecho brasileño Emerson Leite de Souza, que está sancionado y, además, "tiene un golpe en el hombro", precisó Alexis, que sí tiene a su disposición al centrocampista portugués William Carvalho al haber "superado las molestias que tenía en los isquiotibiales" y que lo lastran desde la reanudación de LaLiga.