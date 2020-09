"Alexis dijo eso del United porque no jugó una mierd*, lo hizo muy mal"

Alexis Sánchez compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que habló de lo que sintió tras llegar al Manchester United y su deseo de abandonar el club.

"Después del primer entrenamiento con el United, quería volver a Arsenal", publicó el jugador chilenos, unas palabras que no han sentado nada bien a los aficionados de los 'red devils'.

Y entre ellos está Rafael da Silva, actual lateral derecho del Istambul Basaksehir y ex jugador del Manchester United, que no dudó en salir en defensa de los de Old Trafford.

"Pensé: 'Tiene que ser una broma'. El tipo, tras el primer entrenamiento dijo 'me quiero marchar'. ¿Por qué se quiere marchar? Dijo eso porque no jugó una mierd* con el United", comentó en una entrevista concedida a 'The Athletic'.

Y añadió: "Es muy fácil culpar a otras personas. Todo el tiempo culpas a los demás. 'Que si esto, que si lo otro'. Quizás vio un fantasma y se asustó. Eso explica por qué jugó tan mal en todo momento".

Además, Rafael aprovechó la ocasión para criticar con dureza a Louis Van Gaal, el que fuera su entrenador cuando llegó al United en 2014: "Es uno de los peores entrenadores que he conocido".

"Cuando dijeron que Van Gaal iba a ser el entrenador del United, me llamaron muchos amigos. No me lo podía creer, ya que mucha gente me decía que no le gustan los brasileños (por su estilo de juego)", añadió.

"Me dijeron: 'Lo primero que va a hacer sacarte'. En realidad fue lo segundo que hizo. El segundo día me dijo: 'Te puedes ir'. Ni siquiera había entrenado y dijo eso, no podía creerlo", sentenció el ahora jugador del Istambul Basaksehir.