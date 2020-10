Alexis, encantado con la conexión chilena con Vidal

El chileno Alexis Sánchez expresó este viernes su alegría por compartir el vestuario del Inter de Milán con su compatriota Arturo Vidal, un jugador que conoce "desde hace 15" y que, por su capacidad de entender el fútbol, "es difícil de encontrar hoy en día".

"A Vidal le conocemos todos, yo le conozco desde hace 15 años, hemos jugado mucho juntos, es un jugador que entiende el fútbol. Es complicado encontrar a un jugador como él hoy en día. Sabe cuando pasar el balón, tiene una visión completa del juego", afirmó Alexis en declaraciones publicadas por el Inter en su página web.

El delantero chileno se reencontró con Vidal, fichado en este mercado procedente del Barcelona y que ya disputó dos partidos con la camiseta 'nerazzurra', en los triunfos ligueros ante la Fiorentina (4-3) y el Benevento (5-2).

Tras sufrir en su primera temporada en el Inter por una larga serie de lesiones, como ya ocurrió en su etapa en el Manchester United, Alexis ha empezado la nueva campaña con prestaciones autoritarias, dos asistencias y jugadas decisivas en otros dos goles de su equipo.

"Me siento en forma, soy un jugador que necesita jugar para estar bien, para marcar y dar asistencias. Estoy muy contento porque tengo ganas de jugar. Cuando llegué al Inter me encontré con un entrenador (Antonio Conte) que no te permite dejar de luchar", afirmó.

Su equipo, que se reforzó también con el marroquí Achraf Hakimi en este mercado veraniego, está decidido a destronar a la Juventus como campeona de Italia.

"Es pronto para hablar de título, ahora tenemos que jugar y mejorar, ser más decisivos. No debemos relajarnos, sino concentrarnos y ganar cada partido, ya sea fácil o difícil", advirtió Alexis.

El internacional chileno también elogió a sus compañeros en la delantera del Inter, el belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez.

"Lautaro y Lukaku son potentes. Tienen cualidades distintas, como todos los delanteros. Tienen ganas de marcar siempre, como debe ser para un delantero", dijo. El próximo partido del Inter será de alta exigencia, este domingo en el campo de la Lazio.