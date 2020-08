"Alexis es 'top' y queremos ver su mejor fútbol"

El Inter y el Manchester United llegaron a un acuerdo para cerrar de forma definitiva el traspaso de Alexis Sánchez. El chileno parece que ha encontrado su lugar en Milán y espera remontar el vuelo allí.

La operación también ha salido redonda para los ingleses, que se han ahorrado tener que hacer frente a la gran ficha anual que tenía el futbolista.

Aun así, Ole Gunnar Solskjaer ha querido despedir al chileno con las mejores palabras y le deseó suerte en su nueva etapa tras el partido de la Europa League ante el LASK Linz.

"Él disfrutó su tiempo ahí, en Milán, y a ellos les ha gustado, así que es un buen cambio para él. Le deseo siempre lo mejor", comentó el técnico de los 'red devils'.

Solkjaer aseguró que se trata de un gran jugador que no pasó por su mejor momento en Old Trafford. "Es un jugador 'top' del que queremos ver su mejor fútbol. Por alguna razón nosotros no vimos lo mejor de él, pero es un profesional", añadió.