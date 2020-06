Alexis Trujillo, disgustado con la imagen del Betis

El Betis perdió con dureza ante el Levante y Alexis Trujillo salió con sensaciones enfrentadas. Si bien le gustarons los primeros compases, en los que los suyos fueron superiores a su juicio, se decepcionó con la imagen dada, sobre todo, en la segunda mitad. Él mismo lo dijo en la rueda de prensa posterior.

"Los primeros 25 minutos han sido nuestros. El equipo dispuso de ocasiones claras para ponerse por delante en el marcador. Ha habido una jugada que ha sido bastante dudosa (posible penalti a Fekir), ellos han aprovechado luego dos errores ingenuos nuestros. En la segunda parte no salimos bien, salimos desconectados, nos han cogido mucha ventaja en el marcador", dijo.

"Me quedo con el espíritu mostrado por el equipo al final, con opciones y dos goles. Desde el minuto 25-30 estoy muy disgustado, el equipo no estuvo en el campo de la manera que yo deseaba", añadió. "El otro día el equipo, con casi los mismos jugadores, logró dejar la portería a cero en un partido en el cual no era fácil", agregó.

Y dejó claro en lo que hay que mejorar: "La idea sobre todo es intentar que el equipo encaje los menos posible, ahora tenemos 52 y esos son goles de descenso. Lo que sí es cierto es que hemos intentado armar el equipo con tres centrales y dos mediocentros".

La nota positiva, Juanmi: "Para mí ha sido una sensación muy positiva la entrada y la evolución de Juanmi, ha sido de las notas importantes en el partido. Estoy bastante contento por ello. Pero cuando tienes un resultado así tapa todo lo demás".