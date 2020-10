Alfaro explicó las claves para vencer a Uruguay

El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro aseguró este martes, tras el triunfo 4-2 sobre Uruguay, que fue clave trabajar a espaldas de los centrocampistas para poder romper la fuerte defensa celeste, y resaltó, además, la predisposición desplegada por sus dirigidos.

"Entendíamos que la resolución del partido estaba en meter velocidad y tener la precisión de poner la pelota a las espaldas de los volantes centrales de ellos. Por suerte, lo pudieron hacer", dijo Alfaro en una rueda de prensa virtual al término de la segunda fecha de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Sus dirigidos, precisó, interpretaron bien esa idea "para fortalecer a un equipo que necesitaba velocidad y presencia física en una zona donde Uruguay es muy fuerte, que es en su bloque defensivo".

"Mi idea fue poner cuatro jugadores adaptados a la altura en una zona donde para mí se iba a definir el partido (cerca de la otra zona), por eso, poner a Angel Mena, Romario Ibarra, Michael Estrada, Moisés Caicedo, era rodearlos de los que estén habituados a la velocidad, al tiempo de la pelota en la altura, a los cambios de ritmo".

Ecuador, que apenas empieza a consolidar su selección de la mano de Alfaro, se impuso hoy a Uruguay en un partido veloz y eficiente disputado en el estadio Rodrigo Paz de Quito.

El técnico ecuatoriano insistió en que la "clave" de su idea fue "dejar a Enner Valencia totalmente en una posición de ataque, juntándose con Estrada para trabajar a las espaldas de Rodrigo Bentancur, sumando a esto a dos laterales que tiene una condición atlética impresionante como Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán".

Tras marcar cuatro dianas a Uruguay, una selección en principio superior, el Mister mostró su confianza en la nueva generación de jugadores ecuatorianos.

"Son una generación de jóvenes muy importantes, por eso, desde que tuve la ocasión de estar con ellos, traté de transmitirles mi pensamiento, sentimientos e ilusión, la misma que ellos tenían para tratar de formar esa sociedad paciente y competitiva para, entre ambos, ir para arriba", señaló.

También resaltó la predisposición de los jugadores mayores a la hora de alinearse con su idea futbolística y escalonarse todos por el mismo objetivo.

Y con relación a los dos penaltis favorables a Uruguay y los tres goles anulados indicó: "¡Fue un partido tan extraño! No sé en cuántos partidos el VAR ha tenido tanta participación e incidencia en resolución de jugadas, en acciones de goles anuladas, en la primera falta me dio la sensación que no fue falta".