Imanol adelantó que la Real necesitará paciencia para sumar en Cádiz

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afronta con muchas expectativas los próximos retos de su equipo, el primero el domingo en el campo del Cádiz, en el que deberá de tener "paciencia" si quiere llevarse los puntos.

"Es un equipo que juega bien, hace muy buenas transiciones y es muy peligroso, como ha demostrado sobre todo en sus partidos fuera de casa. Habrá que tener paciencia", aseguró en un encuentro telemático el técnico guipuzcoano.

Alguacil espera oposición del equipo revelación en este primer cuarto de la temporada, destacó: "Tendrán muchas ganas de poder ganar en su campo por primera vez esta temporada y no va a ser fácil porque están muy trabajados y con un estilo de juego muy claro y definido".

Afirmó que la Real va a Cádiz "a ganar" e invita a su plantilla a "no pensar en lo que hagan los otros equipos", sino solo en lo suyo, porque si lo logran seguirán "arriba".

Ganar en Cádiz supondría para Imanol Alguacil lograr un nuevo hito de victorias consecutivas en Liga, tras lograr la de triunfos seguidos entre todas las competiciones, y advirtió de que "no va a ser fácil mantener el ritmo que lleva el equipo", pese a que piensa que "faltan puntos por los méritos hechos en algunos encuentros que se perdieron".

"Estar arriba siempre es positivo pero no hay que olvidar aquello que somos y esto es trabajo y más trabajo. Estamos en el décimo kilómetro y falta mucho todavía aunque es bueno que se hable de nosotros a nivel nacional e internacional", indicó Alguacil.

Las bajas en defensa no le preocupan -los centrales Le Normand y Sagnan no podrán jugar por sanción y lesión respectivamente- ya que cuenta con Igor Zubeldia para el eje de la zaga, a pesar de no ser su puesto específico, y Joseba Zaldua, que era duda, también está en condiciones de jugar, aunque por si acaso ha trabajado con jóvenes del filial para poder recurrir a ellos.