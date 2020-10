Alguacil pide evitar ser arrogantes

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, estaba satisfecho porque cree que su equipo sigue "haciendo las cosas bien" y dijo que, a pesar de ser líderes, hay que evitar "la arrogancia" para seguir creciendo.

"La clasificación todavía no quiere decir nada porque esto no ha hecho más que comenzar. Hemos seguido trabajando después de que la SD Huesca empatara el partido, tuvimos opciones y vi al equipo a gusto", resumió el preparador guipuzcoano tras el lance contra los oscenses.

Imanol valoró el triunfo porque enfrente había "un rival que no era fácil", recordó que le empató "al Valencia, al Villarreal y Atlético de Madrid y eso quiere decir que está fuerte", y se felicitó por la solvencia que mostró en la goleada la SD Huesca.

No sabe cual será el techo de su plantilla e invita a explorarlo, siempre basado en "el trabajo porque unas veces acertaremos y otras no, pero tenemos que seguir trabajando así, con fe e ilusión porque eso no va a faltar".

Imanol no quiere hablar de cansancio por la acumulación de partidos al disputar también la Europa League, ya que "eso era lo que queríamos" y aseguró que el vestuario le transmite "confianza" desde la primera jornada. "Entonces no llegaron los goles que están llegando ahora", recordó.

Destacó también que alineó a siete canteranos en el once titular, que han participado 20 jugadores de inicio y que aún así "el nivel no baja, seguro que el jueves ante el Nápoles nadie va a estar cansando y que van a querer jugar todos".