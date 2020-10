Alisson, Internacional y un sueño con Boca de por medio

Alisson Becker, con pasado en Internacional de Porto Alegre, mantuvo su apoyo en su entrevista a 'Esporte Interativo' a Internacional para la cita de Copa Libertadores que tendrá su ex equipo frente a Boca Juniors.

Envidia sana la que tiene el portero del Liverpool, ya que siempre quiso vivir un partido así: "El adversario al que siempre me quise enfrentar es a Boca, pero me gustaría hacerlo en La Bombonera porque creo que es uno de los estadios más increíbles del mundo. Claro que me gustaría jugar con ellos en el Mundial de Clubes".

Le deseó lo mejor a Internacional para el partido, ya que cree que el conjunto de Porto Alegre tiene "grandes opciones" de avanzar de eliminatoria.

El portero, ahora en Anfield, pasó cuatro temporadas en Inter y sumó 100 partidos con el cuadro brasileño antes de aterrizar en Europa de la mano de la Roma.