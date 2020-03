Alkorta descartó que Higuaín pueda jugar en el Athletic

Una de las últimas historias que quedaban por escuchar de Gonzalo Higuaín es que, debido a que su bisabuelo es vasco, podría fichar el próximo verano por el Athletic de Bilbao tras acabar contrato con la Juventus. Una historia cuyo recorrido ha durado lo justo.

Rafa Alkorta, director deportivo rojiblanco, se encargó de desmentirlo en el programa 'El Transistor' de 'Onda Cero'. Básicamente, este parentesco no le serviría al argentino nacido en Brest (Francia) para entrar en los supuestos que contemplan las normas del Athletic.

"No, no lo del abuelo no entra. Ojalá hubiera nacido aquí o se hubiera formado aquí, entonces le traeríamos. Ya sabes que si no hay estas dos reglas... no vale el abuelo", reconoció Alkorta.

Además, trajo alguna anécdota anterior: "Me acuerdo que Fernando Redondo tenía algún familiar en Oyón... y en alguna ocasión, estando en el Real Madrid, me preguntó si podría jugar en el Athletic. Le dije que no iba a ser posible".

El delantero de 32 años desciente de un emigrado de América oriundo del País Vasco Francés. Es esto a lo que se podría haber agarrado, pero como se encargó de confirmar el director deportivo rojiblanco, Higuaín no podría jugar en el Athletic.