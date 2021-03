Allegri rechazó a Real Madrid, Arsenal y Chelsea: "No soy un payaso"

Tras dejar la Juventus, Massimiliano Allegri lleva ya tiempo esperando poder entrenar en una gran liga. Hace un tiempo, el italiano rechazó entrenar a varios grandes del panorama europeo por un problema personal y un buen amigo suyo, Giovanni Galeone, confirmó a 'Radio Kiss Kiss' que pudo ser del Real Madrid.

"¿Por qué no entrena a nadie desde hace años? Por una razón simple: problemas familiares graves", explicó Galeone en el citado medio. "Dijo 'no' al Chelsea, al Arsenal y al Real Madrid. También al PSG. Ya está preparado para volver", continuó.

Galeone, ex entrenador, aclaró por qué no terminó fichando por el equipo blanco. "Rechazó al Real Madrid porque acababa de decir 'no' a los otros equipos importantes".

"Le dije: '¿Cómo puedes negarte a ir al Madrid?'. Y su respuesta me demostró su integridad: 'No soy un payaso. Ya he dicho que no a otros clubes y no puedo cambiar en solo diez días'. Es un hombre honesto, caballero y gran profesional", concluyó.