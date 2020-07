Almeida bromeó con la última tribuna del Calderón

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha bromeado este viernes sobre la inminente desaparición de la última tribuna que queda en pie del antiguo estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, y ha afirmado que "casi prefiere que desaparezca" a seguir viendo ese proceso de demolición ante el que siente una "profunda melancolía".

Fuentes municipales han indicado a 'EFE' que si bien el antiguo estadio del Atlético aún no está "derribado del todo", es "cuestión de días" que se termine de acometer su demolición.

En un acto en un polideportivo de Peñagrande, el alcalde colchonero ha afirmado que "el mejor hito que va a quedar" del estadio es "el recuerdo sentimental entre todos los madrileños", les guste o no el fútbol, sean del equipo rojiblanco, del Real Madrid o del Rayo Vallecano, ha añadido.

Ha rememorado que su primer partido en el estadio fue con 6 años, un 2-0 contra el Zaragoza, en el año 82.

"Ese fue mi primer partido en el Calderón. También estuve en el último partido en el Calderón. He pasado gran parte de mi vida ahí, he sufrido, he llorado, he reído, me he alegrado, lo he pasado mal... Y cuando pasaba por ahí y veía cómo se iba derrumbando te invadía una sensación de melancolía tremenda", ha explicado.

A su juicio, ahora sí que "está justificado el paseo de los Melancólicos" que bordea el estadio.

"Yo, si me apuran, prefiero ya casi que desaparezca a seguir viendo ese proceso, creo que ya ha llegado un momento en que es mejor que desaparezca y que definitivamente ya no haya vestigios de esa tribuna en la que también tantas veces tuve la oportunidad de estar animando al Atleti", ha dicho el regidor, riendo.

Martínez-Almeida ha apuntado también que no conoce la "fecha exacta" para el acto que hará el Ayuntamiento junto al club para "el cierre definitivo del Calderón" y en el que se "describirá" el futuro de toda esa zona.

"Va a ser una de las mejores zonas de Madrid", ha augurado Martínez-Almeida.