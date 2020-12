Almeida no quiere "precipitar" la vuelta del público madrileño

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, nunca ha ocultado ser forofo del Atlético e irá con él en el derbi de este sábado (21:00) en el Santiago Bernabéu. Él se podrá sentar en el palco, pero la pregunta es si podrá entrar el público en el próximo, programado para el mes de marzo.

"Es una cuestión que hay tomarla con todas las garantías sanitarias. No hay que precipitar esa decisión, aunque todos tenemos muchas ganas de volver. Las previsiones que tenemos no deben inducir a la confianza. A veces utilizo la comparación de que los datos que tenemos ahora nos deben inducir a la esperanza, a la esperanza de que podemos vencer a la pandemia, pero no a la confianza", replicó en una entrevista para 'Marca'.

"Hacer planteamientos desde la instituciones de cuándo se puede volver al fútbol puede crear una sensación de confianza en los ciudadanos y no debemos hacerlo. Ya hemos visto lo duro que es esta pandemia, así que esperanza sí y confianza no. Cuando se tenga que volver, que se vuelva", agregó.

Ya en lo personal y futbolístico, así hacía su pronóstico: "Quedaremos 1-3. Goles de Luisito Suárez, que se va a resarcir de los de Salzburgo, que se fue cabreado... Va a marcar Marcos Llorente, que tiene alguna cuenta pendiente... y me haría ilusión que marcara Koke".

"A mí lo que me asusta es que el Madrid cada vez que ha tenido que jugar una final la ha ganado. Es así. Jugó contra el Barça y ganó en el Camp Nou, jugó contra el Inter y ganó en Milán, jugó en Sevilla y lo sacó, jugó contra el Borussia y ganó. El Madrid cuando tiene que jugar una final la suele ganar, pero a toda regla siempre hay una excepción", dijo cuestionado por el rival.

Además, no se cortó al hablar de los árbitros: "Yo creo que los atléticos tenemos cierto derecho a sentirnos agraviados a lo largo de nuestra historia por los arbitrajes. Entre otras cosas, al margen de que sea cierto o no, la leyenda siempre es importante en el fútbol y la leyenda dice que los del Atleti nos tenemos que quejar, que el Madrid es el beneficiado y esas cosas hay que mantenerlas. El fútbol se alimenta de la pasión. Hablo de la pasión en positivo, nunca en negativo, nunca violencia. Pero la pasión en positivo es que los árbitros siempre nos perjudican a nosotros y les benefician a ellos. Ahí están los datos...".

Y también criticó el videoarbitraje: "Es público y notorio que yo no soy partidario del VAR, no le aporta demasiado al fútbol. Vemos ahora unos goles anulados por fuera de juego porque hay un hombro que parece más adelantado, luego la dualidad de criterios con las manos, te paran el partido cinco minutos para decidir si celebras o no un gol... A mí no me convence. Y estoy diciendo lo del VAR teniendo en cuenta que posiblemente con VAR, Lisboa y Milán estarían en la sala de trofeos del Atleti".