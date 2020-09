Almeida se pronuncia sobre el 'caso Suárez' y encima se acuerda del Madrid

Morata está a punto de cerrar su llegada a la Juventus y el Atlético está moviéndose en busca de un '9'. Suárez es el objetivo, pero todo se ha complicado debido a que el Barça no lo quiere dejar salir gratis.

Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, no ocultó en 'COPE' lo satisfecho que está al ver que el uruguayo podría llegar al conjunto rojiblano: "Los atléticos estamos muy contentos. Creo que es un buen fichaje el que hemos hecho".

Asimismo, el edil no quiso olvidarse del cuadro blanco y mandó un mensaje. "Al Madrid no le vendría mal tampoco eh… que después del 0-0 de Anoeta. No sé si Jovic está funcionando muy bien…", dijo de forma irónica.

Mientras tanto, el Atleti, que sigue pendiente a la situación con Suárez, ya tiene en la cabeza la alternativa al charrúa: su compatriota Cavani.