Almería y Alcorcón se dan cita con la mente puesta en el ascenso

Almería y Alcorcón se miden en el estadio de los Juegos del Mediterráneos en un choque en el que el conjunto local intentará recortar distancias con la segunda plaza de ascenso directo y el cuadro visitante acercarse al 'play off' y seguir invicto lejos de Santo Domingo.

El Almería regresa a su estadio después de ganar al Zaragoza (0-2) en La Romareda con un triunfo de enorme importancia clasificatoria y moral. El conjunto que dirige José María Gutiérrez, 'Guti', tiene disponibles a todos los componentes de su plantilla salvo el centrocampista camerunés Wilfrid Kaptoum, que sigue con su trabajo junto a los fisioterapeutas tras lesionarse en el inicio del partido frente a Las Palmas, y podría recuperar al extremo izquierdo Lazo, lesionado ante el Albacete.

Pletóricos de moral tras el triunfo en Zaragoza, el Almería buscará mantener su portería a cero y seguir mostrando su grandísimo potencial ofensivo, puesto que con 54 goles a favor son el equipo que más marca de la categoría.

El once no variará en exceso del equipo tipo, que podría ser casi idéntico, salvo con la entrada de Juan Muñoz, que lo mismo podría ser referencia arriba en lugar de Darwin Núñez, permitiendo la presencia de Appiah o situando al utrerano en lugar de Fran Villalba, con más problemas para desenvolverse por la izquierda.

Enfrente estará el Alcorcón, que llega a la cita con 45 puntos y a solo cinco de su objetivo principal de la temporada, la permanencia, que desde el club cifran en 50. El conjunto alfarero está mostrando dos caras muy distintas esta temporada. En casa muy mal, con solo 16 puntos sumados, y como visitante suma 29 y es el único equipo invicto de la categoría lejos de su estadio tras diecisiete partidos a domicilio.

El partido será especial para el técnico Fran Fernández, que regresa a la que fue su casa durante muchos años y por primera vez con otro equipo. Para este partido, Fran Fernández efectuará diversos cambios en su once para dar descanso a algunos jugadores, aunque no ha querido desvelar sus planes amparándose en que tomará la decisión a última hora en función de cómo evolucionen de la fatiga y el desgaste físico. El que sí parece probable que vuelva al once titular, tras cumplir un partido de sanción, es el delantero Dani Romera.

Alineaciones probables:

Almería: Fernando; Balliu, David Costas, Maras, Iván Martos; César de la Hoz, Vada; Corpas, Juan Muñoz, Appiah, y Darwin Núñez.

Alcorcón: Dani Jiménez; Laure, David Fernández, Elguezabal, Pomares; Mula, Boateng, Perea, Arribas; Stoichkov; y Dani Romera.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité Navarro).

Estadio: Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Horario: 19.30.