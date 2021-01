Almirón espera una reacción ante el Valencia

El entrenador del Elche CF, el argentino Jorge Almirón, aseguró este viernes que siente que su equipo, pese a la mala dinámica de resultados y su situación clasificatoria, está vivo y dijo que tiene muchas esperanzas en que reaccione este sábado en el partido ante el Valencia.

"Los jugadores están bien y fuertes. Entienden la importancia de ganar este partido para salir de esta mala dinámica", dijo el entrenador, quien desveló que vio al equipo durante la semana "fuerte y con la sangre ardiente".

Almirón recordó que el Elche ya fue capaz de sorprender al Valencia en la primera vuelta, si bien admitió que no era "la misma situación" en la que se encuentran ahora ambos conjuntos.

"Estamos a tres puntos y tenemos dos partidos pendientes. Es importante la cuestión psicológica. Ellos no están acostumbrados a vivir una situación así y nosotros nos estamos haciendo duros", argumentó el preparador.

"En 90 minutos pasan muchas cosas y estamos preparados para lo que pase. Esperamos que la dinámica cambie porque el equipo se lo merece. Espero un buen partido y que los detalles sean para nosotros", añadió el preparador sudamericano.

El técnico indicó que tiene experiencia suficiente en dirigir a equipos con apuros e insistió en que además del Elche, del que recordó que tiene el presupuesto más bajo de la categoría, al resto de los equipos también les está costando ganar.

En cuanto a los refuerzos, Almirón, que llegó a pedir seis incorporaciones, explicó que fichar en el mercado invernal "no es fácil" y que el Elche no va a "traer por traer" jugadores.

"Prefiero uno o dos que vengan a ponerse la camiseta y a jugar, como pasó con Mojica", señaló en alusión a la única incorporación hasta ahora del club.

"Lo mejor que puede pasar es recuperar a lesionados como Fidel. Porque traer a un mejor que él no es fácil?, comentó el argentino, quien no cerró la posibilidad de que en los tres días que quedan de mercado ?pueda venir alguien a ayudar?.

Jorge Almirón dijo sentirse respaldado por el máximo accionista de la entidad, Christian Bragarnik, y por los jugadores y aseguró que tiene "mucha fe" en la segunda vuelta del campeonato que pueden hacer sus jugadores.

"Espero que tras este proceso de dolor lleguen los buenos resultados", insistió el entrenador, quien justificó el nerviosismo y las dudas de parte del entorno. "No soy tan popular y carismático. Si los resultados no se dan se comparan con otras cosas, pero me siento bien y en el lugar en el que quiero estar", concluyó.